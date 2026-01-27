Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli polis memuru Süleyman Gündüz ; Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Gündüz için Kırşehir Ahi Evran Camii'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü'nün yanı sıra Gündüz ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Aile, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Gündüz için helallik alındı.

Gündüz'ün naaşı, Kırşehir Asri Mezarlığı'nda defnedildi. - KIRŞEHİR