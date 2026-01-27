Haberler

Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden emekli polis memuru Süleyman Gündüz, Kırşehir Ahi Evran Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli polis memuru Süleyman Gündüz ; Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Gündüz için Kırşehir Ahi Evran Camii'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü'nün yanı sıra Gündüz ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Aile, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Gündüz için helallik alındı.

Gündüz'ün naaşı, Kırşehir Asri Mezarlığı'nda defnedildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
