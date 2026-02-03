Haberler

Emekli öğretmen son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Güncelleme:
Devrek'te yıllarca eğitim camiasında görev yapan emekli öğretmen Muzaffer Aldıbaş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı, Devrek İbrahim Ağa Camii'nde kılındı ve Güzelyurt Köyü Aile Kabristanı'na defnedildi.

Devrek'te yıllarca eğitim camiasına görevlerde bulunan emekli öğretmen son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde birçok okulda eğitim alanında görevlerde bulunduktan sonra emekli olan öğretmen Muzaffer Aldıbaş(71) son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Devrek İbrahim Ağa Camiinde kılınan ikindi namazının ardından cenaze namazından sonra Güzelyurt Köyü Aile Kabristanında toprağa verildi. Aldıbaş evli ve bir çocuk babasıydı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
