Emekli öğretmen son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Devrek'te yıllarca eğitim camiasında görev yapan emekli öğretmen Muzaffer Aldıbaş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı, Devrek İbrahim Ağa Camii'nde kılındı ve Güzelyurt Köyü Aile Kabristanı'na defnedildi.
Devrek İbrahim Ağa Camiinde kılınan ikindi namazının ardından cenaze namazından sonra Güzelyurt Köyü Aile Kabristanında toprağa verildi. Aldıbaş evli ve bir çocuk babasıydı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel