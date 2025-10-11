Emekli İmam 5 Ayda 30 Kilo Verdi, İlham Kaynağı Oldu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki emekli imam Sadık Keskin, 5 ayda tam 30 kilo vererek hem sağlığına kavuştu hem de çevresine ilham oldu.

150 kiloya kadar çıkan Sadık Keskin, aşırı kiloları nedeniyle ayakta durmakta ve yürümekte zorlanmaya başladı. Sağlık sorunları da artınca yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilendi. Ancak azimle başladığı yaşam tarzı değişikliği sayesinde, 5 ayda 30 kilo vererek hem kilo probleminden kurtuldu hem de sağlığına kavuştu.

"Balığın da çok faydası var"

Yıllarca imamlık yaptıktan sonra emekli olan Keskin, son 5 yıldır bir balıkçıda çalışıyor. Kilolarını vermesinde balık tüketiminin de etkili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aşırı kilolarım vardı. Azimle ve çalışmayla bu kilolardan kurtuldum. 3 gün önce tartıldığımda 30 kilo verdiğimi gördüm, çok sevindim. Hayatımdan ekmeği ve tüm tatlıları çıkardım. Spora devam ettim. Bu şekilde azimle ve sabırla zayıfladım. Şimdi kan değerlerim düzeldi, rahat yürüyebiliyor, koşabiliyorum."

"Gece yemeyi bıraktım, su tüketimini artırdım"

Günlük rutinini de anlatan Keskin, sabah egzersizleri yaptığını, kahvaltıda ekmek yemediğini, öğlenleri salata ve çorba ile beslendiğini belirtti. Akşamları ise iş çıkışında balık alarak genellikle ızgara şeklinde tükettiğini söyleyen Keskin, saat 18.00'den sonra hiçbir şey yemediğini ve bol bol su içtiğini ifade etti.

Keskin, "Hayatıma bu şekilde devam etmek istiyorum. Bir daha kilo almamaya kararlıyım. Obeziteyle mücadele etmek isteyen herkese söylüyorum: Sabretmeden, çaba göstermeden ve azim olmadan hiçbir şey olmuyor. Herkes başarabilir." - SAMSUN