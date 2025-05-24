Emekli Eğitimci Birdal Yılmaz Vefat Etti

Emekli Eğitimci Birdal Yılmaz Vefat Etti
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AK Parti 24 ve 25. dönem Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz'ın amcaoğlu emekli eğitimci Birdal Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz için cenaze namazı Narmanlı Camii'nde kılındı ve Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

AK Parti 24 ve 25.dönem Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz'ın amcaoğlu emekli eğitimci Birdal Yılmaz, hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi gören 3 çocuk babası Birdal Yılmaz(69) vefat etti.

Birdal Yılmaz için Narmanlı Camiinde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına eski Milletvekili Adnan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, Yılmaz ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Birdal Yılmaz'ın cenazesi dualar ve gözyaşları eşliğinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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