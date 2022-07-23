Elleriyle günde 45 kilometre pedal çeviriyor

Sivaslı gurbetçi şampiyon, tatil için geldiği memleketinde günde elleriyle 45 kilo metre pedal çevirerek Danimarka şampiyonasına hazırlanıyor.

Aslen Sivaslı olan 24 yaşındaki bedensel engelli Zeynep Kılıç, doğduğundan bu yana ailesiyle birlikte Danimarka'da yaşıyor. Bir bacağı diz altında kesik olan 24 yaşındaki Kılıç aynı zamanda Danimarka Milli Paralimpik El Bisikleti sporcusu. Danimarka şampiyonluğu başta olmak üzere bir çok derece elde eden Kılıç'ın Avrupa 6.'lığı da bulunuyor.

Tatil için ailesi ile birlikte Sivas'ın Şarkışla ilçesine gelen genç sporcu burada memleket hasreti giderirken idmanlarını da aksatmıyor. Kılıç, haftanın 5 günü günde ortalama 45 kilometre elleriyle pedal çevirerek önümüzdeki aylarda gerçekleştirilmesi planlanan Danimarka şampiyonasına hazırlanıyor. Şarkışla'da hazırlıklarını sürdüren Kılıç ikinci kez Danimarka şampiyonu olmak istiyor.

Kılıç şampiyona için idmanlarını ara vermeden sürdürdüğünü ifade ederek, "Arkadaşlarımdan birisi bana bu bisikleti göstermişti. Denedim ve çok sevdim. Danimarka'da düzenlenen bir şampiyonaya katıldım. Birinci olacağım hiç aklımdan geçmezdi. İlk müsabakamda Danimarka birincisi oldum. Daha sonra Yunanistan, Stockholm, İsveç ve Belçika'da da turnuvalara katıldı. Avrupa şampiyonasında 6. oldum. Önümüzde bir Danimarka şampiyonası var. Bunun için Türkiye'ye tatile gelirken bisikletimi de yanımda getirdim. Burada şampiyona için idmanlarımı sürdürüyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel