Haberler

Minik Elif'in büyük zaferi: Lösemiyi yendi, hayallerine sarıldı

Minik Elif'in büyük zaferi: Lösemiyi yendi, hayallerine sarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Elif Dülger, 8,5 yaşında yakalandığı lösemiyi yenerek hayallerine kavuştu. Uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Elif, başka çocuklara umut vermek için hematoloji doktoru olmayı arzuluyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Elif Dülger, 8,5 yaşında yakalandığı lösemiyi uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından yenerek, hem kendi hayallerine yeniden kavuştu hem de aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara umut oldu.

2022 yılında henüz 8 yaşındayken lösemi teşhisi konulan Elif Dülger, yaklaşık 4 yıl süren tedavi sürecini başarıyla tamamladı. Tedavi süresince eğitiminden kopmayan Elif, bugün sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Zorlu süreç boyunca aldığı maddi ve manevi desteklerin kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Elif Dülger, "Hastalığın üstesinden ailemle birlikte geldim. Okula gidemediğim dönemlerde ders etütlerine katıldım. Gönüllü öğretmenler sayesinde derslerimden geri kalmadım. Her zaman yanımda olan insanlar bana güç verdi" dedi.

Tedavi sürecinde yürümekte zorlandığını, kemoterapi dönemlerinde enerjisinin çok düştüğünü ifade eden Elif, "Saçlarım dökülmüştü, çok zor zamanlar yaşadım. Ama hastanelerde düzenlenen etkinlikler sayesinde moral bulduk. Geleceği düşünün, geçmişe takılmayın" diye konuştu.

Hayali hematoloji doktoru olmak

Kendi yaşadıklarından yola çıkarak başka çocuklara da umut olmak istediğini belirten Elif Dülger, "İleride hematoloji doktoru olmak istiyorum. Aynı benim gibi hastalıkla mücadele eden çocuklara yardım etmek istiyorum. Herkese umut olacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Lösemiyi yenerek hayata yeniden umutla bakan Elif Dülger'in mücadelesi, hem lösemiyle savaşan çocuklara hem de ailelerine 'yalnız değilsiniz' mesajı verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de lüks galeri gibi taksi durağı

Lüks galeri gibi taksi durağı! İli duyan şaşırıyor
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Mersin'de lüks galeri gibi taksi durağı

Lüks galeri gibi taksi durağı! İli duyan şaşırıyor
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek

112 yıllık koca çınarın 6 puanı silinecek