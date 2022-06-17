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Elif Akıllı gözyaşları arasında toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Elif Akıllı gözyaşları arasında toprağa verildi

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde yaşayan ve iki gündür kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Elif Akıllı isimli genç kızın cansız bedenine dün ulaşılmıştı.

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde yaşayan ve iki gündür kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Elif Akıllı isimli genç kızın cansız bedenine dün ulaşılmıştı. Elif'in cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Beyler Çelebi camide kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlık'ta toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde yaşayan Elif Akıllı, 14 haziran 2022 Salı günü öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Akşam eve gelmeyen genç kızdan haber alamayan yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu talihsiz genç kızın cansız bedeni, ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak nehri Karaçay bendinde bulundu.

Osmancık Devlet hastanesinde yapılan ön otopsinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Çorum Adli Tıp kurumuna gönderilen Elif Akıllı için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazına müteakip Beyler Çelebi Camiden kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlık'ta toprağa verilen Elif Akıllı, okunan duaların ardından gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.

Osman ve Sevgi Akıllı'nın kızı, Nurettin, Yaşar, Yılmaz, Yıldıray, Seher, Sema, Sevda ve Selda Akıllı'nın yeğeni olan Elif'in cenazesine Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi ile yakınları, ailesi ve ilçe halkı katıldı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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