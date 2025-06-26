Elektrikli Bisiklet Sürücüsünden Tehlikeli Dans

Elektrikli Bisiklet Sürücüsünden Tehlikeli Dans
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir elektrikli bisiklet sürücüsü, trafikte yaptığı tehlikeli dansla hem kendisini hem de diğer sürücüleri riske attı. Kulaklıkla müzik dinleyerek gidonu bırakan sürücünün o anları cep telefonuyla kaydedildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir elektrikli bisiklet sürücüsünün, trafik güvenliğini hiçe sayarak yaptığı tehlikeli hareketler dikkat çekti. Kulaklığını takıp müziğe kendini kaptıran sürücü, ellerini gidondan bırakıp dans etti. Adeta kazaya davetiye çıkaran o anlar saniye saniye kaydedildi.

Şehir merkezinde bir elektrikli bisiklet sürücüsünün trafikte yaptığı akıl almaz hareketler hayrete düşürdü. Karaosman Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde kulaklıkla müzik dinleyerek araçların arasında ilerleyen sürücü, ellerini gidondan bırakarak dans etmeye başladı. Sürücünün hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayarak seyir halindeyken denge kabiliyetini kaybedebilecek kadar kontrolsüz hareketler yaptığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, gidonu tamamen bırakan sürücünün müziğin ritmine kendini kaptırıp dans ederek tehlikeli şekilde bisiklet sürdüğü görülüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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