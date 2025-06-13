Elektrikli Bisiklet Baraja Düştü, Jandarma Yardım Etti
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde elektrikli bisikleti baraja düşen vatandaşa Jandarma ekipleri yardımcı oldu. Barajda kaybolan bisiklet, güvenlik önlemleriyle çıkarıldı.
Elektrikli bisikleti baraja düşen vatandaşa Jandarma yardımcı oldu
YOZGAT - Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde elektrikli bisikleti baraja düşen vatandaşa Jandarma yardım elini uzattı.
Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, baraj içerisine elektrikli bisiklet sürüklendiğini tespit etti. Kıyıdan yaklaşık 30 metre uzaklıkta ve 3 metre derinlikte bulunan bisiklet, gerekli güvenlik önlemleri alınarak ip vasıtasıyla barajdan çıkarıldı.
Elektrikli bisikletin sahibi Jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel