Elazığlı Çiftçiden Domuzlara Sitem: 'Olmuş Çileği Yiyeydiniz!'
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşayan çiftçi Mustafa Yıldız, domuz sürüsünün çilek tarlasını talan etmesine sitem etti. Çileklerinin zarar gördüğünü gören Yıldız, durumu cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.
Elazığlı çiftçi Mustafa Yıldız, çilek tarlasını talan eden domuzlara sitem etti.
Edinilen bilgiye göre, Sivrice ilçesinde domuz sürüsü Mustafa Yıldız'ın tarlasına girerek ekili çileklere zarar verdi. Sabah tarlasına geldiğinde çileklerinin zarar gördüğü fark eden Yıldız, cep telefonu kamerası ile bir video çekere domuzlara sitem etti. Yıldız'ın "Ula oğlum ben sizin kaleminiz kırdım. Olmuş çileği yiyeydiniz, ne istediniz olmamış çilekten" sözleri izleyenleri gülümsetti. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel