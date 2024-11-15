Elazığ Valisi, Ahıska Türkleri ile Zorlu Göç Sürecini Tartıştı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Ukrayna- Rusya savaşından dolayı göç ederek Elazığ'a gelen Ahıska Türkleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

Elazığ Valisi Numan Hatiopğlu, Ukrayna-Rusya savaşından dolayı Elazığ'a getirilen Ahıska Türkleri ile bir araya geldi. Konteyner kentte bir araya gelerek sohbetler eden Vali Hatipoğlu ve Ahıska Türkleri, yaşanan zorlu göç olayları ve yaşam kaliteleri hakkında fikir alışverişinde bulundular. Vali Numan Hatipoğlu ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944'te başlayan çileli yolculuğu, acılarla geçen bir ömrü ve derin bir vatan hasretini simgelemektedir. Aradan 80 yıl geçmesine rağmen, yaşanan bu trajedi milletimizin hafızasında derin izler bırakmıştır. Bugün, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle üçüncü kez göç etmek zorunda kalan ve ilimizde misafir ettiğimiz Ahıskalı soydaşlarımızla bir araya gelerek onların acılarını paylaştık. Ahıska Türklerinin sürgün ve vatan hasretiyle geçen o zorlu yolculuğunu unutturmamak ve bu acıyı gelecek nesillere aktarmak tarihi sorumluluğumuzdur. Ahıska Türklerinin yaşadığı zorlukları ve vatan özlemini yüreklerimizde hissediyor, onların hatırasını saygıyla anıyoruz. Ahıska Türkü hemşerilerimize Sılaya hoş geldiniz diyor, esir Türk illerinin hürriyete kavuşacağı, gök bayrakla al bayrağın karşılıklı dalgalanacağı günleri görmek için yüce Mevla'ya yalvarıyorum" dedi. - ELAZIĞ