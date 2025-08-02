Elazığ Müftülüğü'nden Huzurevi Sakinlerine Haftalık Sohbet Programı

Elazığ Müftülüğü'nden Huzurevi Sakinlerine Haftalık Sohbet Programı
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Elazığ Müftülüğü, Gazi Huzurevinde düzenlediği haftalık sohbet programında huzurevi sakinleri ile bir araya geldi. Program il müftü yardımcısının sohbeti, kuran tilaveti ve dualar ile zenginleşti.

Elazığ Müftülüğü, Gazi Huzurevinde düzenli haftalık sohbet programlarına devam ediyor.

Elazığ Müftülüğü, Gazi Huzurevinde düzenli haftalık sohbet programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Müftü Yardımcısı Dr. Mustafa Fırat, Mevlana Camii İmam Hatibi Sabri Barış ve Sarahatun Camii İmam Hatibi Emrullah Demirbağ'ın katılımıyla huzurevi sakinlerini ile bir buluşma gerçekleştirdi.

Gerçekleşen program İl Müftü yardımcısı Mustafa Fırat'ın sohbeti, Emrullah Demirbağ'ın tilavet ettiği Kur'an-ı Kerim ve ilahi ve Sabri Barış'ın yaptığı dua ile devam etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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