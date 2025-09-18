Elazığ Mezre Ortaokulu'nda Veliler ile Tanışma Toplantısı Düzenlendi

Elazığ Mezre Ortaokulunda veliler ile tanışma toplantısı düzenledi.

Elazığ Mezre Ortaokulunda 5. sınıfların velileri ile tanışma toplantısı yapıldı. Toplantıda öğretmenler ile velilere tanışırken, velilere bilgilendirmeler de bulunuldu.Tanışma toplantısı nedeniyle veliler öğretmenlere gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti. - ELAZIĞ