Elazığ Mezre Ortaokulu'nda Veliler ile Tanışma Toplantısı Düzenlendi
Elazığ Mezre Ortaokulu'nda gerçekleştirilen tanışma toplantısında 5. sınıf velileri öğretmenlerle bir araya geldi. Toplantıda öğretmenler, velilere eğitim hakkında bilgiler vererek, sürecin önemini vurguladı. Veliler ise öğretmenlere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
Elazığ Mezre Ortaokulunda veliler ile tanışma toplantısı düzenledi.
Elazığ Mezre Ortaokulunda 5. sınıfların velileri ile tanışma toplantısı yapıldı. Toplantıda öğretmenler ile velilere tanışırken, velilere bilgilendirmeler de bulunuldu.Tanışma toplantısı nedeniyle veliler öğretmenlere gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel