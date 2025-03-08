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Elazığ Jandarmasından Kadınlar Günü'ne Özel Etkinlik

Elazığ Jandarmasından Kadınlar Günü'ne Özel Etkinlik
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın personel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı ve ağaç dikti.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın personel, kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın personel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kadın jandarma personeli, yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı. Kadın jandarma personeli, Hankendi Mahallesi'nde kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutlarken, Harput-Sugözü Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarla birlikte ağaç dikti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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