Elazığ'ın 4 Bin Yıllık Harput Mahallesi Sonbaharda Güzelleşti
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harput Mahallesi, sonbaharın sarı ve kızıl renkleriyle adeta renklendi. Tarihi yapılar ve doğal güzellikler izleyenleri etkiledi.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 4 bin yıllık Harput Mahallesi, sonbaharda farklı bir güzelliğe büründü. Kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki tarihi mahalle, sonbaharın sarı ve kızıl tonlarıyla renklendi. Tarihi yapılarla birleşen sonbahar manzarası izleyenleri mest etti. Harput Mahallesi sakinlerinden Cengiz Ünlü, "Güz mevsimi geldi. 4 bin yıllık Harput'ta tarihi Çınar'ın yanındayız. Hava sıcak olduğu zaman millet buraya geliyor. Dediğimiz gibi güz ayı geldi, yaprakların güzel renklere bürünmesiyle güzel bir gün yaşıyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ