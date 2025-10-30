Haberler

Elazığ'ın 4 Bin Yıllık Harput Mahallesi Sonbaharda Güzelleşti

Elazığ'ın 4 Bin Yıllık Harput Mahallesi Sonbaharda Güzelleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harput Mahallesi, sonbaharın sarı ve kızıl renkleriyle adeta renklendi. Tarihi yapılar ve doğal güzellikler izleyenleri etkiledi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Elazığ'ın 4 bin yıllık Harput Mahallesi, sonbaharda sarı ve kızıl renkli ağaçlarla renklendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 4 bin yıllık Harput Mahallesi, sonbaharda farklı bir güzelliğe büründü. Kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki tarihi mahalle, sonbaharın sarı ve kızıl tonlarıyla renklendi. Tarihi yapılarla birleşen sonbahar manzarası izleyenleri mest etti. Harput Mahallesi sakinlerinden Cengiz Ünlü, "Güz mevsimi geldi. 4 bin yıllık Harput'ta tarihi Çınar'ın yanındayız. Hava sıcak olduğu zaman millet buraya geliyor. Dediğimiz gibi güz ayı geldi, yaprakların güzel renklere bürünmesiyle güzel bir gün yaşıyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Sohbetin perde arkası: Biri anlattı diğeri dinledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Liverpool'a sahasında soğuk duş! Darmadağın oldular

Ne olacak bu takımın hali?
Eski ehliyetler için süre yarın doluyor! Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek

Sürücüler dikkat! Yarın son gün, işlem yapılmazsa ücret katlanacak
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklama: Mutlu değilim

İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklamalar
II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
Sokağı birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?

Şehri birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?
Sinan Oğan aylar sonra görüntülendi

Aylar sonra görüntülendi
Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi

Kız isteme merasimi, faciayla sonuçlandı
Trump'tan Pentagon'a nükleer silah testlerine başlama talimatı

Trump'tan dünyayı tedirgin eden nükleer talimatı
Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata

Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.