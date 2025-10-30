Elazığ'ın 4 Bin Yıllık Harput Mahallesi Sonbaharda Güzelleşti

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Elazığ'ın 4 bin yıllık Harput Mahallesi, sonbaharda sarı ve kızıl renkli ağaçlarla renklendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 4 bin yıllık Harput Mahallesi, sonbaharda farklı bir güzelliğe büründü. Kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki tarihi mahalle, sonbaharın sarı ve kızıl tonlarıyla renklendi. Tarihi yapılarla birleşen sonbahar manzarası izleyenleri mest etti. Harput Mahallesi sakinlerinden Cengiz Ünlü, "Güz mevsimi geldi. 4 bin yıllık Harput'ta tarihi Çınar'ın yanındayız. Hava sıcak olduğu zaman millet buraya geliyor. Dediğimiz gibi güz ayı geldi, yaprakların güzel renklere bürünmesiyle güzel bir gün yaşıyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ