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Elazığ Emniyet Müdürü, Gazi Polis Memurunu Ziyaret Etti

Elazığ Emniyet Müdürü, Gazi Polis Memurunu Ziyaret Etti
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Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, uygulama noktasında bir aracın çarpması sonucu gazi olan polis memuru Murat Batbaş ve ailesini vefa ziyaretinde bulundu. Karan, gazinin fedakarlıklarının her zaman hatırlanacağını belirterek minnettarlığını ifade etti.

Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, uygulama noktasında kontrol yaparken aracın çarptığı polis memuru ve ailesiyle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Aydın Karan vefa ziyaretleri kapsamında, kontrol noktasında aracın çarpması sonucu gazi olan polis memur Murat Batbaş ve ailesiyle bir araya geldi. Yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı gazi polis memuruna minnettar olduklarını belirten Emniyet Müdürü Karan, "Vatan ve milletin huzuru için görev yapan kahramanların, fedakarlıklarının her daim hatırlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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