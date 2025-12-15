Elazığ'da düğünde davulcu performansı

Elazığ'da bir düğünde davulcunun sergilediği performans cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da düzenlenen bir düğünde sahne alan davulcu, LED gözlükleri ve renkli ışıklarla süslediği performansıyla dikkat çekti. Alışılmışın dışında sergilediği şovla davetlilere eğlenceli anlar yaşatan davulcu, zaman zaman yerde davul çaldı, halaya katılarak coşkuyu artırdı. Düğün boyunca enerjisiyle ilgi odağı olan davulcunun performansı davetlilerce ilgiyle izlenirken, renkli görüntüler cep telefonlarıyla kaydedildi. - ELAZIĞ