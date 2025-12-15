Haberler

Elazığ'da düğünde davulcu performansı
Elazığ'da bir düğünde sahne alan davulcu, LED gözlükleri ve renkli ışıklarla sergilediği performansla davetlilere eğlenceli anlar yaşattı. Alışılmışın dışında yaptığı şovla dikkat çeken davulcu, coşkuyu artırarak düğünün ilgi odağı oldu.

Elazığ'da bir düğünde davulcunun sergilediği performans cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da düzenlenen bir düğünde sahne alan davulcu, LED gözlükleri ve renkli ışıklarla süslediği performansıyla dikkat çekti. Alışılmışın dışında sergilediği şovla davetlilere eğlenceli anlar yaşatan davulcu, zaman zaman yerde davul çaldı, halaya katılarak coşkuyu artırdı. Düğün boyunca enerjisiyle ilgi odağı olan davulcunun performansı davetlilerce ilgiyle izlenirken, renkli görüntüler cep telefonlarıyla kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

