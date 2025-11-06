Haberler

Elazığ'da Yaşlıların Dama Tutkusu: Çay Ocağında Buluşuyorlar

Elazığ'da Yaşlıların Dama Tutkusu: Çay Ocağında Buluşuyorlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'daki bir çay ocağı, 65 yaş üstü vatandaşların laik dostluk ve rekabetle dolu dama oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Emekliler, çevre illerden gelen dama meraklılarıyla birlikte keyifli anlar geçiriyor.

Elazığ'da 65 yaş üstü vatandaşlar, yıllardır aynı çay ocağında bir araya gelerek dama oynuyor.

Şehrin merkezindeki küçük çay ocağı, zamanla emeklilerin ve dama meraklılarının vazgeçilmez adresi oldu. Burada hem dostluklar pekişiyor hem de yaşlı vatandaşlar, günlerini keyifli bir şekilde geçiriyor. Dama tutkusu yalnızca Elazığ'la da sınırlı kalmıyor, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Tunceli, Malatya ve Adana gibi çevre illerden gelen dama severler de bu çay ocağında buluşuyor. Yıllar içinde bir gelenek haline gelen öğle saatlerinden itibaren başlayan oyunlar, akşam saatlerine kadar sürüyor. Ekseriya 65 yaş üstü emeklilerden oluşan oyuncular, hem rekabetin hem de dostluğun tadını çıkarıyor.

Çay ocağı sahibi İlhan Sonay, "Burası, dama oynayanların yeri. Yıllardan beri gelip burada oynarlar. Buraya, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Adana'dan geliyorlar. Genellikle dama oynayanlar emeklilerdir. Bölge illerden iyi dama oynayanlar geliyor. Heyecanlanıyorlar, bardaklarımı kırıyorlar. Her türlü ortam yaşanıyor" dedi.

Dama oyuncularından Keko Çakmak, "Elazığ'da dama şampiyonası oynanıyor. Bizim de şampiyonumuz Mehmet beydir. Her yaştan oynayan var. 75-80 yaşına kadar dama oynayan var. Her ilden gelen var. Ortam çok güzel. Öğlen namazından sonra başlıyoruz, ikindi namazına kadar oynuyoruz. İkindi namazına gidip geldikten sonra tekrar başlıyoruz ve akşama doğru saat 5 gibi oyunu bırakıp gidiyoruz" derken Mehmet Bahçeci ise, "Burada dama oynuyoruz. Arkadaşlarla zamanımızı burada geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
İBB soruşturmasında 6 gazeteci hakkında yurtdışı çıkış yasağı

İBB soruşturmasında 6 gazeteci için karar çıktı
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Beşiktaş'a 3 kötü haber birden

Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor! 3 kötü haber birden daha
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.