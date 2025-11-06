Elazığ'da Yaşlıların Dama Tutkusu: Çay Ocağında Buluşuyorlar

Elazığ'da 65 yaş üstü vatandaşlar, yıllardır aynı çay ocağında bir araya gelerek dama oynuyor.

Şehrin merkezindeki küçük çay ocağı, zamanla emeklilerin ve dama meraklılarının vazgeçilmez adresi oldu. Burada hem dostluklar pekişiyor hem de yaşlı vatandaşlar, günlerini keyifli bir şekilde geçiriyor. Dama tutkusu yalnızca Elazığ'la da sınırlı kalmıyor, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Tunceli, Malatya ve Adana gibi çevre illerden gelen dama severler de bu çay ocağında buluşuyor. Yıllar içinde bir gelenek haline gelen öğle saatlerinden itibaren başlayan oyunlar, akşam saatlerine kadar sürüyor. Ekseriya 65 yaş üstü emeklilerden oluşan oyuncular, hem rekabetin hem de dostluğun tadını çıkarıyor.

Çay ocağı sahibi İlhan Sonay, "Burası, dama oynayanların yeri. Yıllardan beri gelip burada oynarlar. Buraya, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Adana'dan geliyorlar. Genellikle dama oynayanlar emeklilerdir. Bölge illerden iyi dama oynayanlar geliyor. Heyecanlanıyorlar, bardaklarımı kırıyorlar. Her türlü ortam yaşanıyor" dedi.

Dama oyuncularından Keko Çakmak, "Elazığ'da dama şampiyonası oynanıyor. Bizim de şampiyonumuz Mehmet beydir. Her yaştan oynayan var. 75-80 yaşına kadar dama oynayan var. Her ilden gelen var. Ortam çok güzel. Öğlen namazından sonra başlıyoruz, ikindi namazına kadar oynuyoruz. İkindi namazına gidip geldikten sonra tekrar başlıyoruz ve akşama doğru saat 5 gibi oyunu bırakıp gidiyoruz" derken Mehmet Bahçeci ise, "Burada dama oynuyoruz. Arkadaşlarla zamanımızı burada geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ