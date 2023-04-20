Elazığ'da vatandaşlar mezarlıklara akın etti

Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar ziyaret için mezarlıklara akın etti.

Elazığ'da Asri Mezarlık başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar, arife günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Mezarlık girişinde Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından mezarlığa gelen vatandaşlara Yasin-i Şerif, su, lokum ve karanfil ikramında bulundu.

Her bayram olduğu gibi yine mezarlıkları ziyaret ettiklerini belirten Metin Turus, "Bir yandan üzgünüz. Bir yandan da yeni neslin mezarlıkları ziyaret etmesinden dolayı geçmişlerine bağlı kaldıklarını gördükçe umutlanıyoruz. Şunu da belirtmek gerek ki bizim kabir ziyareti anlayışımız sadece bayramlar için geçerli. Oysaki sık sık gelsek peygamber efendimizin de dediği gibi kabirleri sık sık ziyaret edin ölümü hatırlayın yola çıkarak daha sık gelsek hatalarımıza perde günahlarımıza örter. Bu konuda biraz daha duyarlı olursak çok güzel olur. Allah hepimizin yardımcısı olsun ölüm bir gerçek" dedi.

Bir diğer vatandaş Hasan Ataşçı, "Burada ölmüş olan akrabalarımızı, babamı ve nenelerimi ziyaret ettim. Onlar için Allah'a dua ederek Kur'an-ı Kerim okuyoruz. İnşallah bu hayırlı günde Allah'ın rahmeti yaptığımız hayırlar ve okuduğumuz Kur'an-ı Kerimler onlar için bir kazanç ve mutluluk olacak diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kabir ziyaretinde bulunan Selahattin Şahin, "Öncelikle herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Arife günü dolayısıyla mezarlığa gelerek büyüklerimizi ziyaret ettik. Her bayram öncesi olduğu gibi yine gelerek burada dua ettik. Allah herkesin hayrını kabul etsin" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ