Elazığ'da Umre İçin Seminer Düzenlendi

Elazığ'da umreye gidecek vatandaşlara seminer verildi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından umreye gidecek vatandaşlar için seminer düzenlendi. İl Müftüsü Yusuf Bingöl, umre ibadetinin manevi boyutu, dikkat edilmesi gereken hususlar ve yolculuk esnasında uyulacak kurallar hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Programın ardından İl Müftüsü Bingöl, Hac ve Umre Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ELAZIĞ