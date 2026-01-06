Haberler

Çatıdaki karı temizlerken hayatını hiçe saydı

Çatıdaki karı temizlerken hayatını hiçe saydı
Güncelleme:
Elazığ'da bir vatandaş, 4 katlı binanın çatısında karları temizlik yaparken güvenlik önlemlerini hiçe saydı. Görüntüler, izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Elazığ'da bir şahsın 4 katlı binanın karla kaplı çatısını hiçbir güvenlik önlemi almadan temizlediği anlar kameralara yansıdı.

Elazığ'da geçen hafta etkili olan kar yağışı, donla birlikte çatıların üzerinde kaldı. Bir vatandaş, 4 katlı binanın çatısına çıkarak karları kürekle temizlemeye başladı. Sadece çatı üzerindeki güneş enerjisinin demir ayağına tutunarak karları temizlemeye çalışan şahıs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayağının kayması veya dengesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan şahsın yaptığı tehlikeli temizlik, izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. - ELAZIĞ

Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdeliyürek:

Her yerde bir manda çıkıyor karşınıza akıl var fikir var tehlikeyi göze almıyor bile

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

