Çatıdaki karı temizlerken hayatını hiçe saydı

Elazığ'da bir şahsın 4 katlı binanın karla kaplı çatısını hiçbir güvenlik önlemi almadan temizlediği anlar kameralara yansıdı.

Elazığ'da geçen hafta etkili olan kar yağışı, donla birlikte çatıların üzerinde kaldı. Bir vatandaş, 4 katlı binanın çatısına çıkarak karları kürekle temizlemeye başladı. Sadece çatı üzerindeki güneş enerjisinin demir ayağına tutunarak karları temizlemeye çalışan şahıs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayağının kayması veya dengesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan şahsın yaptığı tehlikeli temizlik, izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. - ELAZIĞ