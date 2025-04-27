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Elazığ'da şehit öğretmen Adnan Baydili'nin adı kütüphaneye verildi

Elazığ'da şehit öğretmen Adnan Baydili'nin adı kütüphaneye verildi
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Elazığ'da 27 Nisan 1979 tarihinde şehit edilen öğretmen Adnan Baydili'nin adı, Cumhuriyet Kız İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda bulunan kütüphaneye verildi.

Elazığ'da 27 Nisan 1979 tarihinde şehit edilen öğretmen Adnan Baydili'nin adı, Cumhuriyet Kız İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda bulunan kütüphaneye verildi.

Elazığ'da 27 Nisan 1979 tarihinde şehit edilen öğretmen Adnan Baydili'nin adı, Cumhuriyet Kız İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'ndaki kütüphaneye verildi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış törenine, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve Baydili ailesi katıldı. Gerçekleştirilen kurdele kesiminin ardından kütüphane gezildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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