Elazığ'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

Kovancılar İlçe Müftülüğü her hafta farklı bir camide 'Sabah Namazı Buluşması' programı gerçekleştiriyor. Bu çerçevede bu hafta Heybet Mahallesi Hacı Resul Camiinde Sabah Namazı Buluşması gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü İrfan Çavaş'ın katıldığı programdan sonra vatandaşlarla hasbihal edildi ve katılım sağlayanlara ikramlar yapıldı. Sabah namazı buluşmalarının devam edeceği ifade edildi. - ELAZIĞ