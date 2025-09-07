Elazığ'da Orciğin İçinden Böcek Çıktı

Haberler

Elazığ'da bir vatandaşın aldığı orciğin içerisinden böcek çıktı. Şahıs o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş yöresel ürünler satan bir işletmeye gitti. Orada halk arasında cevizli sucuk alarak bilinen orcik alan vatandaş evine döndü. Orciği yemek için ikiye bölen vatandaş, içinde böcekleri fark etti. Şahıs cep telefonunu çıkartarak o anları kayda aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
