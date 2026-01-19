Haberler

Elazığ'da motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelerin trafik yasakları uzatıldı
Güncelleme:
Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkış yasakları bir gün daha uzatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları dolayısıyla alınan tedbirlerin önemi vurgulandı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "20 Ocak 2026 Salı günü ilimizde etkili olan yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava şartları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 1 gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

