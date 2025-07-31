Elazığ'da Konteyner Kentler 1 Ağustos'ta Tahliye Edilecek

Elazığ Valiliği, konteyner kentlerin 1 Ağustos tarihi itibarıyla tahliye edileceğini hatırlatarak, sosyal yardım kriterlerini karşılayan ailelere kira ve benzeri destekler sağlanacağını bildirdi.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan konteyner kentlerin tahliye süreci ile ilgili 18.07.2025 tarihinde Valiliğimizce detaylı bir açıklama yapılmış olup, konteyner kentlerin 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla tahliye sürecinin tamamlanacağı belirtilmişti. Bu kapsamda vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için bir kez daha bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur. Tahliye sürecinde vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek, Valiliğimiz tarafından yapılacak sosyoekonomik durum incelemeleri sonucunda sosyal yardım kriterlerini karşılayan ailelere kira ve benzeri destekler sağlanacaktır. Devletimiz, sosyal devlet ilkesi gereği her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın yanında yer almakta; zor zamanlarında tüm imkanlarıyla destek sunmaktadır. Yapılan tüm uygulamaların amacı vatandaşlarımızın yaşam şartlarını kalıcı ve daha iyi standartlara taşımaktır" denildi. - ELAZIĞ