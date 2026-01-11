Kedinin başına sıkışan konserveyi sağlık ekipleri çıkardı

Elazığ'da başına konserve sıkışan kedi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde görev yapan 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli, vakadan dönüş sırasında başı konserve tenekesine sıkışmış bir kediyi fark etti. Duruma kayıtsız kalmayan personel durarak kediye yardım etti. Eldivenlerini takan Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Çetin Kılıç, kedinin başına sıkışan konserveyi çıkardı.

Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ