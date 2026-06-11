Kıbrıs Gazisi Şahin Acar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Elazığ'da hayatını kaybeden 74 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Şahin Acar, kılınan cenaze namazı ve düzenlenen askeri törenin ardından dualarla toprağa verildi.

Elazığ'da yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybeden 74 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Şahin Acar, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Merhum gazi için İmam-ı Azam Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kıbrıs Gazisi Acar'ın naaşı, kılınan namazın ardından dualarla Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze merasimine Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Kıbrıs Gazileri, şehit aileleri, gazinin yakınları ve askeri erkan katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı