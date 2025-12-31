Kar yağışını görünce cadde ortasında secde etti

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sırasında bir vatandaş, cadde ortasında secde etti. O anlar kameralara yansıdı.

Elazığ'da sabah saatlerinde kar yağışını gören bir vatandaş, cadde ortasında namaza durarak secde etti. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. - ELAZIĞ