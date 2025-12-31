Haberler

Kar yağışını görünce cadde ortasında secde etti

Güncelleme:
Elazığ'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sırasında bir vatandaş, caddede secde etti. O anlar kameralara yansıdı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Elazığ'da sabah saatlerinde kar yağışını gören bir vatandaş, cadde ortasında namaza durarak secde etti. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. - ELAZIĞ

Haberler.com
500

