Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Yeşilbelen köyünde yoğun kar yağışı sonucu yolu kapanan köyde bir kişi mahsur kaldı. İş makineleriyle açılan yolla ambulans köye ulaşarak hastayı hastaneye kaldırdı.
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan bir kişi, iş makineleriyle yol açılarak ambulansla hastaneye yetiştirildi.
Kentte gece saatlerinden bu yana etkisini gösteren yoğun kar yağışından dolayı, Karakoçan ilçesi Yeşilbelen köy yolu kapandı. Köyde yaşayan ve rahatsızlanan bir kişi için 112 acil sağlık ekibine haber verildi. Köy yolunun kar nedeni ile kapalı olmasından dolayı hastaya ulaşamayan sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla köye ulaşıp hastaya ilk müdahalesini yaptı. Hasta daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ELAZIĞ