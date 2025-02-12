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Elazığ'da Kar Mahsur Kalan Vatandaşa İl Özel İdaresi Ekipleri Yardım Eli Uzattı

Elazığ'da Kar Mahsur Kalan Vatandaşa İl Özel İdaresi Ekipleri Yardım Eli Uzattı
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Elazığ'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle aracıyla mahsur kalan bir sürücü, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Elazığ'da aracıyla karda mahsur kalan vatandaşın yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Arıcak ilçesi Göründü Köy yolunda aracıyla mahsur kalan bir sürücü,Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Yoğun fırtına nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyen sürücü, yetkililere ulaşarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen bölgeye ulaşarak mahsur kalan vatandaşı güvenli bir şekilde kurtardı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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