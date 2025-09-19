Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Elazığ'da sağlık ve jandarma personeline, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapıldı.

Elazığ'da Aile Yılı kapsamında çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Elazığ Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Elazığ İl Jandarma Komutanlığı personeline kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapıldı.

Eğitimlerin belirli aralıklarla süreceği bildirildi. - ELAZIĞ