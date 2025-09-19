Haberler

Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi
Güncelleme:
Elazığ'da Aile Yılı kapsamında, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından sağlık ve jandarma personeline kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Elazığ'da sağlık ve jandarma personeline, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapıldı.

Elazığ'da Aile Yılı kapsamında çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Elazığ Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Elazığ İl Jandarma Komutanlığı personeline kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapıldı.

Eğitimlerin belirli aralıklarla süreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
