Haberler

Elazığ'da gönülleri ısıtan maç: Jandarma ve çocuklar aynı sahada buluştu

Elazığ'da gönülleri ısıtan maç: Jandarma ve çocuklar aynı sahada buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Durupınar köyünde jandarma ekipleri ile çocuklar arasında futbol maçı yapıldı. Dostluk ve kardeşlik havasında geçen karşılaşmanın ardından imam tarafından dondurma ikram edildi.

Elazığ'da merkeze bağlı Durupınar köyünde jandarma ekipleriyle köyde yaşayan çocuklar futbol maçı oynadı. O anlar cami imamının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da merkeze bağlı Durupınar köyünde jandarma ve çocuklar futbol maçı yaptı. Dostluk ve kardeşlik havasında geçen karşılaşmada çocuklar ile jandarma personeli keyifli anlar yaşadı. Sahada zaman zaman renkli görüntüler ortaya çıkarken, çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Maçın ardından Durupınar Köyü Cami İmamı Raif Çelik tarafından çocuklara ve jandarma ekiplerine dondurma ikram edildi. İkramın ardından çocuklar ve jandarma personeli bir süre sohbet etti.

Köy sakinleri, etkinliğin çocuklarla güvenlik güçleri arasındaki bağı güçlendirdiğini belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlik, samimi ve sıcak görüntülerle sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'de sert sözler! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber

Mourinho'dan Arda'ya kötü haber
Arjantinli yıldız 16 yıl sonra ülkesine geri döndü

16 yıl sonra geri döndü!
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Bir devrin sonu! Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Kent ayağa kalktı! Emniyet müdürü bile sahaya indi
Mert Müldür saçlarını boyadı, gören bir daha baktı

Son halinini görenler tanıyamıyor!
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı

2,5 yıl sonra Genel Merkez'de! İşte gelişi sırasında atılan slogan