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Elazığ'da Jandarma'dan 20 Kasım Çocuk Hakları Günü Ziyareti

Elazığ'da Jandarma'dan 20 Kasım Çocuk Hakları Günü Ziyareti
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Kuşhane Kom Mezrası İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere hediyeler verip güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Elazığ'da jandarma personeli, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı İçme Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kuşhane Kom Mezrası İlkokulunda öğrenim gören öğrenciler "20 Kasım Çocuk Hakları Günü" münasebetiyle ziyaret edildi. Jandarma ekipleri çocukların gününü kutlayarak kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Ekipler çocuklara kişisel güvenlik tedbirleri ve suçtan korunma yöntemlerini anlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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