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Elazığ'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Sessiz Çığlık Etkinliği

Elazığ'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Sessiz Çığlık Etkinliği
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El Aksa Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenledikleri 'sessiz çığlık' etkinliklerinin 8'incisini Elazığ'da gerçekleştirdi.

Elazığ'da El Aksa Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla her cumartesi günü düzenledikleri 'sessiz çığlık' etkinliklerinin 8'incisini gerçekleştirdi.

El Aksa Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmeye devam ediyor. Bu çerçevede platform üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Bu hafta 8'incisi düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Türk ve Filistin bayrakları açılarak, taşınan dövizlerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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