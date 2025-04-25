Elazığ'da İntiharı Önleme Toplantısı Düzenlendi
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, intiharların önlenmesi amacıyla İntiharı Önleme İl Kurulu toplantısı düzenledi. Toplantıda, intihar verileri ve gelecek dönem planları değerlendirildi.
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından intiharların önlenmesi konusunda farkındalık kazanılması ve intiharların önüne geçebilmek amacıyla ulusal ruh sağlığı eylem planının hedefleri doğrultusunda oluşturulan İntiharı Önleme İl Kurulu toplantısı düzenlendi.
Halk Sağlık Hizmetleri Başkanlığında düzenlenen toplantıya, kurul üyesi kamu kurumu yetkilileri, idareciler ve ilgili birim çalışanları katıldı. Toplantıda, Elazığ'a ait veriler ve intiharı önlemeye yönelik yapılan faaliyetler değerlendirildi. Ayrıca gelecek dönemde yapılması planlanan faaliyetler kararlaştırıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel