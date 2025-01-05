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Elazığ'da Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Kursu Büyük İlgi Görüyor

Elazığ'da Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Kursu Büyük İlgi Görüyor
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Elazığ Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan 'Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek' kursu, 160 saatlik programı ve yoğun katılımıyla dikkat çekiyor. Katılımcılar, ilk yardım, beslenme ve kişisel bakım konularında eğitim alarak sertifika kazanma şansı elde ediyor.

Elazığ'da Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan 'Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek' kursu yoğun ilgi görüyor.

Elazığ Halk Eğiti Merkezi Müdürlüğü, yoğun talep üzerine Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Kursu açtı. Toplam 160 saat verilen kursta katılımcılara, ilk yardımdan beslenmeye, hastalık çeşitlerinden kişisel bakıma kadar birçok alanda eğitim veriliyor. Sertifika almaya hak kazanan kursiyerle ise özel veya kamu olmak üzere birçok farklı kurumda iş sahibi olma imkanı bulabiliyor. Yoğun talep gören kursta, katılımcılar dersleri can kulağı ile dinliyor.

Kurs hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sağlığı Sorumlusu Suat Toksöz, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 160 saatlik bir kurs planlandı. Bize bu konuda destek olur musunuz dediler. Bizde bu işi seve seve destek olacağımızı belirttik. Mesai dışında kalan zamanımızda burada müracaat eden arkadaşlarımıza elimizden geldiğince eğitim veriyor. Hastalara veya yaşlılarımıza nasıl davranmaları, nasıl onların rahat etmeleri, ilkyardım konusunda elimizden geldiğince öğretmeye çalıştık. Kursiyerlerimizden çok memnunuz, mükemmeller. Yani bu kadar performans beklemiyorduk, çok farklı sonuçlar aldık. İnşallah bundan sonrada aynı şekilde devam ederiz. Talep çok. 160 saat olduğu için akşamları 5 saatimizi bunun için feda ediyoruz. Bu bizim için tatlı bir yorgunluk. Bundan sonraki talepleri de biz vatandaşlarımız için elimizden geldiğince değerlendirip, onlara destek olmaya kararlıyız" dedi.

Kursta öncelikle yaşlı bakım hizmetlerini öğrendiklerini dile getiren kursiyerlerden Eli Gören, "Yaşlılara bakmak ve ilgilenmek için eğitim alıyoruz. Yaşlılar bizim için çok kıymetli. Ayrıca ilk yardım dersleri alıyoruz, çünkü ilk yardım hayatımızın bir parçası ve herkesin öğrenmesi gerekiyor. Bizde burada bunun için emek veriyoruz. Kursumuz 160 saat sürüyor. Hafta içi 4 gün bu kursa geliyoruz ve emeğimizi veriyoruz. Ben alacağım belge ile ileride okuduğum bölümün ilerletilmesi için bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Okuduğum bölüm ile bu belgeyi birleştirerek bir planlarım var, onları yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Kursiyerlerden Ayşe Türk ise "Burada yaşlı ve hasta bakımı kurs eğitimi alıyoruz. Burada birçok konu öğrendik. Sağ olsun hocalarımızda bu konuda bize çok fazla destek oldu. Şuan değil fakat, ileriki zamanlar için bir sağlık kuruluşunda çalışmak istiyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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