Haberler

Elazığ'da hacı adaylarına eğitim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 yılında hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adayları için Elazığ İl Müftülüğü tarafından eğitim semineri düzenlendi. Seminerde hac ibadetinin usul ve esasları hakkında bilgiler verildi.

2026 yılında hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik eğitim semineri düzenlendi. Elazığ İl Müftülüğü tarafından organize edilen seminer, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Elazığ İl Müftü Vekili Özer Cömert, hac organizasyonunda yer alacak görevliler, şirket temsilcileri ve çok sayıda hacı adayı katıldı. Seminerde, hac ibadetinin usul ve esasları, yolculuk sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile kutsal topraklarda yapılacak ibadetler hakkında detaylı bilgiler verildi. Katılımcılara ayrıca uygulamalı anlatımlar eşliğinde hac ibadetinin manevi boyutu aktarıldı.

Programda konuşan Elazığ İl Müftü Vekili Özer Cömert, hac heyecanının başladığını ifade ederek, hac ibadetinin İslam'daki yeri ve önemine dair hacı adaylarına önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Program, hacı adaylarının sorularının cevaplandırılması ve yapılan duaların ardından sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

