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Elazığ'da Gençlerin Muhabbet Kuşunu Hayata Döndürme Mücadelesi

Elazığ'da Gençlerin Muhabbet Kuşunu Hayata Döndürme Mücadelesi
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Elazığ'da bir grup genç, yolda buldukları kalbi atmayan muhabbet kuşuna kalp masajı yaparak ve Fatiha suresi okuyarak hayata döndürdü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ'da bir grup genç, yolda buldukları kalbi atmayan muhabbet kuşuna bir yandan kalp masajı yaparken diğer yandan da Fatiha suresini okumaya başladı. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, gençler hayvanı hayata döndürmeyi başardı.

Elazığ merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde bir grup genç, kaldırımda ilerlerken yere düşen bir muhabbet kuşu gördü. Kuşu avcuna alan gençlerden biri, kalp masajı yapmaya başladı. Kalp masajı sırasında gençlerden biri de besmele çekip Fatiha suresini okumaya başladı. Yapılan masajın ardından kuş tekrar hayata dönerken, o anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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