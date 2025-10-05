Haberler

Elazığ'da Gazze İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

Elazığ'da İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan "Sumud Filosu"na yönelik uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etmek amacıyla Gazze Kararlılık Yürüyüşü ve Aksa Tufanı Mitingi düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, tekbir ve sloganlarla Gazi Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar dualar ederek İsrail'in saldırılarını protesto etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
