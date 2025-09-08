Elazığ'da Eşek Arısı Sokması Sonucu Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Elazığ'da eşek arısının boynundan sokması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam, 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede sebze sulayan 6 çocuk babası 80 yaşındaki Zülfü Karataş'ı boynundan eşek arısı soktu. Eşine kendisini arı soktuğunu ifade eden Karataş, kısa süre içerisinde rahatsızlanarak yere düştü. Bunun üzerine Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Karataş, 40 günün ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karataş, bugün Sarıcan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı'na defnedildi. - ELAZIĞ