Elazığ'da Engelli ve Depremzede Çocuklar İçin Pasta Yarışması Düzenlendi

Elazığ Belediyesi ve Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen pasta yarışmasında engelli ve depremzede çocuklar birinci seçildi. Yarışmada çocuklar ödüllendirildi.

Elazığ'da düzenlenen pasta yarışmasında engelli ve depremzede çocuklar doyasıya eğlendi. Tüm katılanların birinci seçildiği anlamlı yarışmada, çocuklar ödüllendirildi.

Elazığ Belediyesi ile Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Eskimeyen Elazığ Yemekleri ve Deprem Yaralarının Gastronomi ile Sarılması' Projesi sürüyor. Projenin ikinci ayağı olarak engelli ve depremzede çocuklar için pasta yarışması düzenlendi. Bir otelde düzenlenen yarışmaya çok sayıda çocuk katıldı. Çocuklar hazırlanan minik kekleri süsleyerek birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Yarışma sonunda ise tüm katılan çocuklar birinci ilan edildi. Madalya ve ödüllerini alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Yürütülen projenin devam ettiğini aktaran Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Proje birkaç aşamadan oluşuyor. Bugün de özel bireylerimizin pasta yarışması ile etkinlik devam etmektedir. Hakikaten çok güzel bir ortam. Projemizin amacı Elazığ'ımızın her yönü ile dünyaya tanıtılmasıdır" dedi.

Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Harun Seyran ise "Projenin ikinci ayağını yapıyoruz. Kurulduğumuzda verdiğim söz vardı. Biz hangi projeyi yaparsak yapalım, özel dostlarımıza hep birlikte yapacağız dedik. Bugün özel konularımızla birlikte pasta yarışması yapacağız. Onlara farklı bir heyecan ve gün yaşatmış olacağız. Her zaman ki sloganımız Elazığ gastronomisinde engel yok. Engelleri biz gönül gönle vererek hep birlikte aşacağız. Bugün Elazığ gastronomisi için güzel bir gün. Çocuklarımız burada cıvıl cıvıl. Onların yüzünden küçük bir tebessüm oluşturmanın peşindeyiz" diye konuştu. - ELAZIĞ