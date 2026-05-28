Elazığ Emniyet Müdürü'nden bayram ziyareti

Elazığ'da İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, bayramın ikinci gününde polis memurlarıyla bir araya gelerek bayramlaştı.

Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, bayram tatili süresince halkın huzur ve güvenliği için kesintisiz çalışan emniyet mensuplarını yalnız bırakmadı. Kent merkezindeki Polis Merkezi Amirliklerine giden Karan, görevli personelle tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma programı kapsamında Abdullahpaşa Şehit Mustafa Demirci Polis Merkezi, Çarşı Şehit Mehmet Ali Çakır Polis Merkezi, Hazar Şehit Osman Bozanbaşı Polis Merkezi ve Mareşal Fevzi Çakmak Polis Merkezi Amirliğini personeliyle bir araya geldi. Personellerin bayramını tek tek tebrik eden Karan, yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı