Elazığ'da Dağ Keçileri ve Kurt Görüntülendi

Elazığ'da Dağ Keçileri ve Kurt Görüntülendi
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Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri ve bir kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Dağ keçileri Harput Mahallesi'nde, kurt ise Baskil yolunda görüntülendi.

Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri ve bir kurt vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Harput Mahallesi'nde görülen dağ keçileri ve Baskil yolunda kaydedilen kurt, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altına alınan yaban hayvanları Elazığ'da vatandaşlar tarafından görüntülendi. İlk görüntüler, tarihi Harput Mahallesi'nde Elazığ'ı kuşbakışı gören bir noktada kaydedildi. Vatandaşlar, dağlık alanda gezinen dağ keçilerini fark ederek cep telefonlarıyla kayda aldı. Sayıları birden fazla olan dağ keçileri bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Öte yandan, Baskil yolu üzerindeki 5. kilometrede gündüz vakti bir vatandaş tarafından kaydedilen kurt da dikkat çekti. Doğal yaşam alanında görülen kurt, kısa bir süre gözlemlendikten sonra bölgeden uzaklaştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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