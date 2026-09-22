Haberler

Elazığ'da cüzdan bulan şahıs, sahibine 10 TL göndererek ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da cüzdan bulan şahıs, sahibine 10 TL göndererek ulaştı
Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da çay ocağında bulduğu cüzdanın sahibine ulaşmaya çalışan bir şahıs, banka kartındaki IBAN'a 10 TL gönderip açıklama kısmına telefon numarasını yazdı. Hesabına para geldiğini gören cüzdan sahibi, açıklamayı okuyunca numarayı arayıp cüzdanını teslim aldı.

Elazığ'da bir şahıs bulduğu cüzdanın sahibine, hesabına 10 TL gönderip açıklama kısmına numarasını yazarak ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, çay ocağında oturan Hidayet K., koltuk üzerinde bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibine ulaşmaya çalışan şahıs, çok ilginç bir yöntem denedi. Hidayet K., banka kartı üzerindeki IBAN'a 10 TL gönderdi ve açıklama kısmına "Cüzdanınızı bulduk, buradan ulaşabildik" ifadesini yazarak kendi telefon numarasını bıraktı. Hesabına para geldiğini gören ve açıklama kısmını okuduğunda cüzdanını düşürdüğü fark eden Rıdvan Y., numarayı arayarak iletişime geçti. Rıdvan Y., ardından Hidayet K. ile buluşarak cüzdanını teslim aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edirne'de yavru tilki bisikletçinin kaskını kapıp kaçtı, sahibi yetişemedi

İzleyenler yapay zeka sandı! Şehre inen tilki kapkaç yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzası bile kurumamıştı! Galatasaray'ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı

G.Saray'ın yeni yıldızından flaş itiraf: Evimi, arkadaşlarımı özledim
Milli takım kampında dikkat çeken görüntü! Kombinleri tartışma yarattı

Ne bu hal beyler? Görenler ikiye bölündü
Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum

Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum
Kayseri Melikgazi'de tırla çarpışan otomobil takla attı, sürücü burnu kanamadan çıktı

Tırla çarpışan otomobil takla attı! Sürücünün durumuna herkes şaşır
Rahatlığı pes dedirtti! Manisa'daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı

Saldırganın rahatlığı pes dedirtti

Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

Katliam gecesi! Eve giren polis 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı
Volkan Demirel evlilik yıl dönümünü unuttu! Eşi hatırlatınca bakın ne yaptı

16. evlilik yıl dönümünü unutunca bu paylaşımı yaptı