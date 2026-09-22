Elazığ'da cüzdan bulan şahıs, sahibine 10 TL göndererek ulaştı

Elazığ'da bir şahıs bulduğu cüzdanın sahibine, hesabına 10 TL gönderip açıklama kısmına numarasını yazarak ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, çay ocağında oturan Hidayet K., koltuk üzerinde bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibine ulaşmaya çalışan şahıs, çok ilginç bir yöntem denedi. Hidayet K., banka kartı üzerindeki IBAN'a 10 TL gönderdi ve açıklama kısmına "Cüzdanınızı bulduk, buradan ulaşabildik" ifadesini yazarak kendi telefon numarasını bıraktı. Hesabına para geldiğini gören ve açıklama kısmını okuduğunda cüzdanını düşürdüğü fark eden Rıdvan Y., numarayı arayarak iletişime geçti. Rıdvan Y., ardından Hidayet K. ile buluşarak cüzdanını teslim aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı