Elazığ'da Caddeler Sular Altında Kaldı, Vatandaş Belediyeye Tepki Gösterdi: "Ak Parti, Yıllardır Elazığ Belediyesi'ni Yönetiyor. Bunun Sorumlusu Kim"

Elazığ’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, şehrin birçok noktasında su taşkınlara neden oldu. Vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Ali Fuat Gürgöze, "Belediye, Elazığ'ı kuzeyden güneye doğru kuşatan, doğu ve güneye doğru kuşatan kanalı niye kapattı? Bu soruyu soracak bir siyasi merci yok mu, milletvekili yok mu, il başkanları yok mu, ilçe başkanları yok mu, siyasiler yok mu, vatandaş yok mu? Son 4-5 yıldır kaç sefer su bastı Elazığ'ı, akıl almaz bir şey. Sanki bilinçli olarak Elazığ'a zarar vermek için getiriyorlar bunları. AK Parti, yıllardır Elazığ Belediyesi’ni yönetiyor. Bunun sorumlusu kim” dedi.

Elazığ'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, şehrin birçok noktasında su taşkınlara neden oldu. Vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Ali Fuat Gürgöze, "Belediye, Elazığ'ı kuzeyden güneye doğru kuşatan, doğu ve güneye doğru kuşatan kanalı niye kapattı? Bu soruyu soracak bir siyasi merci yok mu, milletvekili yok mu, il başkanları yok mu, ilçe başkanları yok mu, siyasiler yok mu, vatandaş yok mu? Son 4-5 yıldır kaç sefer su bastı Elazığ'ı, akıl almaz bir şey. Sanki bilinçli olarak Elazığ'a zarar vermek için getiriyorlar bunları. AK Parti, yıllardır Elazığ Belediyesi'ni yönetiyor. Bunun sorumlusu kim" dedi.

Elazığ'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ana caddeler sular altında kaldı, trafikte aksaklıklar yaşandı. Yağış neden olduğu su taşkınına Elazığlı vatandaşlar tepki gösterdi. Elazığ'daki bazı kanalların kapatılmasının bu tür taşkınlara yol açtığını belirten Ali Fuat Gürgöze, şunları söyledi:

"BUNUN SORUMLUSU KİM"

"Elazığ'ı yine su basmış. Yağan yağış, birçok bölgede vatandaşı gerçekten içinden çıkılmaz bir sorunla baş başa bırakmış durumda. Bizler, sürekli şunu söylüyoruz; şu belediye, Elazığ'ı kuzeyden güneye doğru kuşatan, doğu ve güneye doğru kuşatan kanalı niye kapattı? Bu soruyu soracak bir siyasi merci yok mu, milletvekili yok mu, il başkanları yok mu, ilçe başkanları yok mu, siyasiler yok mu, vatandaş yok mu? Sorun şunu ya. Son 4-5 yıldır kaç sefer su bastı Elazığ'ı, akıl almaz bir şey. Sanki bilinçli olarak Elazığ'a zarar vermek için getiriyorlar bunları. AK Parti, yıllardır Elazığ Belediyesi'ni yönetiyor. Bunun sorumlusu kim?

" YAPTIĞINIZ BÜTÜN ÇALIŞMALAR YANLIŞ"

Vatandaş artık sorsun, sorgulasın. Böyle muhalefet olmaz, böyle iktidar olmaz, böyle siyaset olmaz, böyle hizmet olmaz, olmayacak da. Bu vatandaş koyun değil, her dediğinizi yapacak diye bir şey yok. Yanlış düşünüyorsunuz, yanlış eylemler yapıyorsunuz, yanlış pratikler gösteriyorsunuz. Çalışmalarınızın tamamı yanlış. İmar üzeri, konut üzeri, rant üzeri yaptığınız bütün çalışmalar yanlış. Vatandaşa yönelik değil, halkçı değil. Bu devleti, bu halkı düşünen insanlar değilsiniz. ya arkadaş, bir tek ben miyim bunları gören?"