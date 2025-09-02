Elazığ'da 'Bayrak Evler' projesi devam ediyor

Elazığ'da Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından başlatılan 'Bayrak Evler' projesi devam ediyor.

Elazığ'da Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından başlatılan 'Bayrak Evler' projesi çerçevesinde EMŞAV İl Başkanı Murat Demir şehit aileleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Projenin devam edeceğini ve bütün şehit aileleri ile bir araya geleceklerini aktaran İl Başkanı Demir, başlatmış oldukları projede aradıkları tek kriterin samimiyet olduğunu ifade etti.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Elazığ İl Başkanı Murat Demir, "Elazığ'da başlatmış olduğumuz bu projede aradığımız tek kriter samimiyettir. Projeyi açıkladığımız ilk günden itibaren talepler çok fazla. Şehit ailelerimizi samimiyet içerisinde ziyaret ederek sohbet edip dertleşeceğiz" dedi. - ELAZIĞ