Elazığ'da Bakım Personeline Eğitim Verildi

Elazığ'da Bakım Personeline Eğitim Verildi
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Elazığ Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde görev yapan bakım personeline stres yönetimi, öfke kontrolü ve iletişim gibi konularda eğitim verildi.

Elazığ Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde görev yapan bakım personeline yönelik iki gün süren, stres ile baş edebilme, öfke kontrolü, mahremiyet, etik, iletişim, protokol ve disiplin konularında eğitim verildi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeline yönelik eğitimlerine devam ediyor. Eğitimler çerçevesinde Elazığ Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde görev yapan bakım personeline yönelik stres ile baş edebilme, öfke kontrolü, mahremiyet, etik, iletişim, protokol ve disiplin konularında eğitim verildi.

Eğitimlerin süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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