Elazığ'da Bakım Personeline Eğitim Verildi

Elazığ Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde görev yapan bakım personeline yönelik iki gün süren, stres ile baş edebilme, öfke kontrolü, mahremiyet, etik, iletişim, protokol ve disiplin konularında eğitim verildi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeline yönelik eğitimlerine devam ediyor. Eğitimler çerçevesinde Elazığ Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde görev yapan bakım personeline yönelik stres ile baş edebilme, öfke kontrolü, mahremiyet, etik, iletişim, protokol ve disiplin konularında eğitim verildi.

Eğitimlerin süreceği bildirildi. - ELAZIĞ