Elazığ'da Kadınlar Günü Etkinliği

Güncelleme:
Elazığ Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

(ELAZIĞ) - Elazığ Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Elazığ Kadın Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, Elazığ  PTT Meydanı'nda toplanan kadınlar, türküler eşliğinde halaylar çekti. PTT Meydanı'ndan Öğretmenevi önüne kadar yürüyen kadınlar, burada basın açıklaması yaptı.

Elazığ Kadın Platformu sözcüsü Esin Coşkun, kadın cinayetlerine vurgu yaparak caydırıcı olmayan cezalar ve cezasızlık politikalarının, failleri cesaretlendirirken kadınları hedef haline getirmeye devam ettiğini söyledi. Coşkun, " Emeğimizin sömürülmesine, görünmez kılınmasına, ayrımcılığa ve her türlü şiddete karşı direnişi simgeleyen bir mücadele gününü kutluyoruz. Şiddete, eşitsizliğe, sömürüye, baskılara, savaşlara karşı sesimizi yükseltiyor, dünden aldığımız güçle tüm kadınları örgütlü mücadeleye çağırıyoruz. Türkiye'de kadın işsizliği yüzde 45'lere ulaşmış durumda. Yoksulluk, barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için eğitimin dışına itilen yüz binlerce kız çocuğu eğitim hakkından faydalanamıyor. Karma eğitimin tartışmaya açılmasıyla çocuklara küçük yaşta katı cinsiyetçi iş bölümü öğretiliyor " dedi.

Kaynak: ANKA
