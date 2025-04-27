Elazığ'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem Oto Galerisinde Görüntülendi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, bir oto galerideki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde depremin etkisiyle araçların şiddetle sallandığı görüldü.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, bir oto galerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde deprem anında galerideki araçların şiddetli şekilde sallandığı görüldü. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Elazığ Valiliği, depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı. - ELAZIĞ